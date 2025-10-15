Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с госсекретарем МИД Германии

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел встречу с государственным секретарем МИД Германии Гезой Андреасом фон Гайром.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджана в социальной сети "X".

"С государственным секретарем МИД Германии Гезой Андреасом фон Гайром были обсуждены региональные вопросы, укрепление мира в регионе и двусторонняя повестка дня, включая проекты по развитию связей. Азербайджан традиционно поддерживает дружеские и добрые отношения с Германией", - говорится в публикации.