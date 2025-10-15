YouTube обновил интерфейс видеоплеера по всему миру

Видеохостинг YouTube запустил глобальное развёртывание масштабного обновления пользовательского интерфейса, которое затронет веб-версию, приложения для Android, iOS и смарт-телевизоров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Android Authority, изменения направлены на создание более "чистого" и интуитивно понятного интерфейса за счёт переработки расположения элементов управления и визуальных эффектов.

На телевизорах информация о видео переместилась в верхний левый угол, а все элементы управления размещены под полосой прогресса: слева - иконка канала, кнопки "Описание" и "Подписаться", по центру - традиционная кнопка воспроизведения/паузы, справа - "Субтитры" и "Настройки". Кнопки "Нравится", "Не нравится", "Комментарии" и "Сохранить" теперь объединены в одну.

На мобильных устройствах в альбомной ориентации основные изменения коснулись размещения большинства элементов управления в левой части экрана в виде единого блока. Также YouTube внёс обновления в набор иконок для стандартных действий, которые уже используются в YouTube Music. При нажатии на "Нравится" в некоторых видео появляется пользовательская динамическая визуализация, например, для музыкальных клипов - анимированная нота, для спортивного контента - визуальный элемент из игры.

Функция двойного касания для перемотки стала "менее навязчивой". Улучшена система сохранения видео: добавление в "Посмотреть позже" или плейлисты теперь выглядит визуально и работает плавнее. Также внедрена структурированная система ответов в комментариях для более сфокусированного чтения.

На мобильных устройствах улучшен переход между вкладками за счёт анимированной графики motion-дизайна. Обновления начали появляться у пользователей по всему миру с этой недели.