Азербайджан и Нидерланды обсудили развитие двустороннего сотрудничества

15 октября находившийся с визитом в Нидерландах заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с заместителем министра иностранных дел этой страны Марселем де Винком.

Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы министерства иностранных дел, на встрече было отмечено, что состоявшиеся в последнее время контакты на высшем уровне между двумя странами, в частности встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Нидерландов Дика Схофа в рамках 7-го Саммита Европейского политического сообщества, создали позитивную основу для развития связей.

Стороны подчеркнули значение регулярного политического диалога, организации встреч министров иностранных дел на международных платформах, визита заместителя министра Марселя де Винка в Баку в феврале этого года для проведения политических консультаций между министерствами иностранных дел и продолжения взаимных визитов.

На встрече состоялся обмен мнениями о существующих возможностях для развития связей в различных сферах, было отмечено, что экономическое сотрудничество занимает важное место в отношениях между двумя странами, выражено удовлетворение успешной деятельностью нидерландских компаний в Азербайджане.

В центре внимания были вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая новые реалии, возникшие в регионе в постконфликтный период, мирный процесс и итоги исторической вашингтонской встречи.

Заместитель министра Э. Мамедов проинформировал о шагах, предпринимаемых Азербайджаном для обеспечения устойчивого развития и стабильности в регионе.