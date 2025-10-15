Почему Азербайджан не мог не быть в Шарм-эш-Шейхе

Автор: Лейла Таривердиева

Мир это самое большое достояние, какое только может быть у страны. Мир, стабильность, дружественное окружение и гарантии того, что все это удастся сохранить и преумножить. Гарантии создаются самими государствами через укрепление международных позиций, экономики, вооруженных сил и дипломатических тылов. Азербайджан обеспечил прочность этих четырех опор. И это в определенной мере дает ответ на вопрос, почему Президент Азербайджана Ильхам Алиев был приглашен на Саммит мира по Газе в Египте.

Правильнее было бы поставить вопрос так: почему Азербайджан не мог не быть приглашен на этот саммит, самый важный для мира на сегодняшний день.

Хотя Азербайджан никак не связан с темой Газы и палестино-израильским противостоянием, имя нашей страны неоднократно звучало и на саммите, и в кулуарах. Дело в том, что на сегодня Азербайджан является единственной страной мира, имеющей собственный опыт успешного урегулирования многолетнего конфликта. На последнем этапе к процессу урегулирования подключился Президент США, что позволило ускорить процесс и сделало его необратимым. Но дорогу к 8 августа Азербайджан прошел сам, и с этой точки зрения его опыт бесценен. Ни один конфликт до сих пор не разрешался без вмешательства многочисленных посредников, без бесконечных встреч и обсуждений международных интересантов. Ни одна международная организация не проводила заседаний по восстановлению территориальной целостности Азербайджана, державы не собирались на саммиты, чтобы принести Южному Кавказу мир. Азербайджан сделал это сам. Но мы очень благодарны Дональду Трампу за то, что он помог поставить, наконец, точку в переговорах, который снова могли затянуться на многие годы.

Подключение США дало мирному процессу между Азербайджаном и Арменией ряд гарантий. Во-первых, это гарантия того, что Ереван не рискнет дать задний ход и тянуть время. После вашингтонских договоренностей ему придется иметь дело с такой заинтересованной стороной как Вашингтон. А Трамп не даст разрушить то, что было построено 8 августа и что он уже записал в свой актив.

Во-вторых, присутствие в деле Соединенных Штатов избавило мирный процесс от назойливого вмешательства других игроков, заинтересованных не столько в мире, сколько в решении собственных задач. После саммита в Вашингтоне все советчики Еревана отошли в сторону, что дало возможность Николу Пашиняну поступать правильно.

Поэтому не удивительно, что Президент США в Египте неоднократно обращался к Президенту Ильхаму Алиеву. Даже во время официальных рукопожатий Трампа с участниками саммита было заметно, что у азербайджанского лидера особое место. Не только на общем фото участников или в зале, а в региональной политике и в планах ведущей державы мира.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков:

"Обратите внимание, сейчас все сфокусированы на Газе, в то время как неурегулированность ситуации в Газе остановила более широкий и более важный процесс - израильско-арабское примирение. Азербайджан важен именно в этом более широком контексте. Во-первых, тем, что, будучи мусульманской страной, имеет превосходные отношения с Израилем, вопреки всем нынешним ожесточениям войны и противостоянию Израиля с арабским миром и в более широком контексте - с мусульманами всего мира. Азербайджан сохранил свои отношения с Израилем, поддерживает их и очень часто выступает именно как посредник, например, между Турцией и Израилем, Сирией и Израилем. Переговоры их проходили в Баку, и я думаю, что это будет продолжаться. И в этом смысле Азербайджан очень важен. Кроме того, наряду с сохраненными дипломатическими отношениями с Израилем, у Азербайджана есть представительство в Рамалле, в Палестине.

Думаю, очень важно и то, что есть большие предпосылки того, что газовые месторождения на шельфе Газы столь же богаты, как и на шельфе Израиля. Разработка в перспективе этих ресурсов сможет помочь Газе как-то реанимироваться и не жить постоянно на денежной подачке и гуманитарной помощи. SOCAR - это одна из тех компаний, которые могут получить поддержку и от арабских стран, и от Израиля на разработку этих месторождений.

Все эти факторы, думаю, являлись основанием для того, чтобы Дональд Трамп настоял на присутствии на этом саммите Азербайджана. Более того, на мой взгляд, важен также опыт, который Азербайджан продемонстрировал, урегулировав очень длительный и казавшийся находящимся в полном тупике армяно-азербайджанский конфликт. Урегулировав конфликт, Азербайджан вышел на подписание мирного договора, и это было закреплено в Вашингтоне с участием президента США. Дело идет к окончательной армяно-азербайджанской нормализации. Этот успешный пример тоже сыграл свою роль в том, что Азербайджан захотели видеть в Шарм-эш-Шейхе".

Азербайджан должен был быть в Шарм-эш-Шейхе еще и потому, что в последнее время страна становится игроком на Ближнем Востоке. Причем, игроком самостоятельным.

Выгодное географическое расположение Азербайджана, его ресурсы и стабильность давно оценены по достоинству Западом и Востоком. Теперь к стране присматривается и Ближний Восток. Точнее, Азербайджан и Ближний Восток присматриваются друг к другу.

Примером успешных связей между Азербайджаном и Большим Ближним Востоком могут служить отношения Баку и Исламабада. Крупные проекты реализуются с ОАЭ, Саудовской Аравией. Так, Баку выбрал для сотрудничества в сфере развития ВИЭ очень правильных партнеров. Masdar (ОАЭ) и ACWA Power (Саудовская Аравия) обладают огромным опытом в этой области, работают во многих странах, в их портфелях десятки успешных проектов. Ближневосточные компании строят в Азербайджане солнечные, ветровые, гибридные электростанции, а саудовцы готовятся подключиться к проекту опреснения морской воды.

А теперь серьезные процессы развиваются в направлении Сирии. Азербайджано-сирийские отношения являются частью ближневосточной политики Азербайджана. "Мы хотим только мира для этой страны, для этих людей, которые страдали так много лет, мы хотим, чтобы они жили в мире и развивали свою страну", - говорил о Сирии Президент Ильхам Алиев в интервью "Аль-Арабия".

С августа 2025 года начались поставки азербайджанского газа в Сирию. Это историческое событие, потому что впервые азербайджанский газ пошел на Ближний Восток. Азербайджан не просто диверсифицировал экспортные маршруты, но и открыл себе дорогу в этот регион. Стороны обсуждают возможности расширения энергетического сотрудничества. В частности, сирийская сторона выясняет, какую роль смог бы сыграть Азербайджан в восстановлении нефтегазовой инфраструктуры страны, разрушенной войнами. Согласно источникам СМИ, правительство Сирии заинтересовано в том, чтобы Госнефтекомпания SOCAR помогла разрабатывать нефтяные и газовые месторождения на северо-востоке этой страны. Она заинтересована и в опыте Азербайджана в данной сфере, и в его хороших отношениях с соседним Израилем.

Транзитером азербайджанского газа выступила Турция. В целом, пространство для вступления Азербайджана в регион открыло усиление турецкого влияния в Сирии, и сегодня он расширяет границы своих экономических и политических интересов. Интерес и внимание Азербайджана к Сирии скептики и недоброжелатели стараются связывать исключительно с желанием Баку быть в связке с Турцией. Но Баку уже не раз доказывал, что помимо братских интересов в рамках азербайджано-турецкого сотрудничества, имеет и собственные интересы и подходы. И подчас предпринимаемые им шаги показывают, что фактор Азербайджана в регионе способен действовать и вне единой колеи с Анкарой. Азербайджан - самостоятельный игрок. И его интересы в Сирии и на Ближнем Востоке в целом сопряжены с его, Азербайджана интересами.

В свете происходящих на Ближнем Востоке процессов Азербайджан может сыграть важную роль и как дипломатический хаб. Наша страна исторически являлась мостом между цивилизациями и накопила большой опыт взаимодействия в сложных условиях и налаживания контактов. За последние годы Баку неоднократно становился посредником между конфликтующими сторонами. Напомним, что в разное время Баку выступал посредником в разрешении разногласий между Израилем и Турцией, Турцией и Россией, Израилем и Сирией. На азербайджанской площадке неоднократно проводили встречи НАТО и Россия. Так что в плане миротворческих шагов у Баку имеется немалый опыт. И он готов им поделиться.

Азербайджан, поднявшись после Второй карабахской войны на несколько строк в мировом "табеле о рангах", больше не является просто наблюдателем. Он является участником.