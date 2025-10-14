Стало известно, когда Черногория может вступить в ЕС

Черногория может вступить в Евросоюз (ЕС) уже в 2028 году.

Как передает Day.Az, об этом 14 октября заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в ходе визита в страну.

"Вы полны решимости закончить все переговорные главы (разделы переговоров о вступлении в ЕС. - Ред.) в следующем году. Мы поддерживаем вашу амбицию к 2028 году", - сказала она. Фрагмент выступления главы ЕК опубликован на официальном YouTube-канале организации.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссии "нравятся амбиции". Черногория получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2010 году.