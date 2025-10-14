https://news.day.az/world/1788059.html Стало известно, когда Черногория может вступить в ЕС Черногория может вступить в Евросоюз (ЕС) уже в 2028 году. Как передает Day.Az, об этом 14 октября заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в ходе визита в страну. "Вы полны решимости закончить все переговорные главы (разделы переговоров о вступлении в ЕС. - Ред.) в следующем году.
Черногория может вступить в Евросоюз (ЕС) уже в 2028 году.
Как передает Day.Az, об этом 14 октября заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в ходе визита в страну.
"Вы полны решимости закончить все переговорные главы (разделы переговоров о вступлении в ЕС. - Ред.) в следующем году. Мы поддерживаем вашу амбицию к 2028 году", - сказала она. Фрагмент выступления главы ЕК опубликован на официальном YouTube-канале организации.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссии "нравятся амбиции". Черногория получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2010 году.
