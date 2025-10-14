Эти автомобили резко подешевеют в Азербайджане

Постановление Кабинета министров Азербайджана, касающееся деятельности такси, серьезно повлияет на стоимость некоторых автомобилей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, согласно решению, которое вступит в силу с 1 ноября, в стране будет введен лимит на количество такси.

В соответствии с документом, в Баку максимально допустимое число разрешений на деятельность такси составит 25 000. То есть официально оказывать услуги такси в столице смогут только 25 тысяч автомобилей.

Если лимит уже будет исчерпан, новые заявки будут поставлены в очередь и рассмотрены только при освобождении мест. Такси, работающие без разрешения или после достижения установленного предела, будут считаться незаконными.

После вступления решения в силу ожидается резкое снижение спроса на недорогие гибридные автомобили, импортируемые в страну для работы в такси. Снижение спроса, в свою очередь, приведет к падению цен.

Среди моделей, которые сильнее всего пострадают от этого решения, называются BYD Destroyer 05, Seal 05 и Changan Qiyuan A05.

Отметим, что в целом китайские автомобили по сравнению с прошлым годом уже подешевели примерно на 3000 манатов, а после введения новых ограничений их цены, вероятно, снизятся еще больше.