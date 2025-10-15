В Москве состоится международная конференция к 140-летию Узеира Гаджибейли

В Научной библиотеке Российского института театрального искусства (ГИТИС) 31 октября состоится Международная конференция "Души народной голос...", посвященная 140-летию со дня рождения великого азербайджанского композитора, искусствоведа, педагога и просветителя Узеира Гаджибейли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие организовано ГИТИСом совместно с Азербайджанской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".

Участники обсудят вклад У. Гаджибейли в развитие музыкальной культуры, его реформаторские идеи и влияние на азербайджанское, советское и мировое музыкальное искусство.

Темами конференции станут - народная музыкальная культура Азербайджана как основа творчества Узеира Гаджибейли; взаимодействие азербайджанской народной музыки и европейской традиции в его произведениях; роль композитора как создателя первой национальной оперной труппы и основателя азербайджанской оперной школы; значение У. Гаджибейли как основоположника азербайджанского музыкального образования; наследие композитора и развитие музыкального театра.

В ее работе примут участие представители Азербайджана и России, известные деятели культуры и искусства, музыковеды, педагоги и исследователи.

Конференция пройдет в очном и онлайн форматах.