Банк Республика продемонстрировал уверенный рост по итогам 9 месяцев 2025 года

Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за третий квартал

Банк Республика, один из ведущих банков страны, объявил финансовые результаты за третий квартал 2025 года. Согласно отчету, банк продемонстрировал устойчивую динамику роста, вновь подтвердив статус одного из самых активно развивающихся финансовых институтов Азербайджана.

Полученные результаты свидетельствуют о сбалансированном развитии всех направлений деятельности и высоком уровне доверия со стороны клиентов и партнёров.

Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Банк показал заметный рост по всем ключевым финансовым показателям:

Основные финансовые показатели за третий квартал 2025 года:

Активы выросли на 26,3% и составили 2,72 млрд. манатов;

Совокупный капитал увеличился на 20,5% и составил 249,04 млн. манатов;

Кредитный портфель вырос на 16,6% и составил 1,58 млрд. манатов;

Депозитный портфель увеличился на 12,9% и составил 1,52 млрд. манатов;

Чистый процентный доход вырос на 16,0% и составил 126,89 млн. манатов;

Чистая операционная прибыль увеличилась на 12,44%, достигнув 58,63 млн. манатов;

Чистая прибыль увеличилась на 9,9% и составила 43,17 млн. манатов.

Показатели финансовой устойчивости:

Коэффициент достаточности основного капитала (Tier I) - 10,26% ( норма - 6,5%)

- норма - 6,5%) Общий коэффициент достаточности капитала - 13,74% (норма - 12,5%)

- (норма - 12,5%) Коэффициент левереджа - 6,77% (норма - 5%)

Основанный в 1992 году, Банк Республика сегодня входит в пятёрку ведущих банков Азербайджана. Среди акционеров банка - один из крупнейших финансовых институтов Германии, Sparkassen International Development Trust, являющийся членом Sparkassen-Finanzgruppe.

