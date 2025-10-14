Эколог рассказал, что помогает сохранить чистый воздух и воду

Эколог Анар Мехтиев стал гостем нового выпуска подкаста "Поговорим?" с Гамидом Гамидовым.

Как передает Day.Az, в эфире, посвященном теме экологии, он рассказал о влиянии войн и санкций на окружающую среду, выходах США из Парижского соглашения и споре вокруг антропогенного фактора изменения климата.

Мехтиев и Гамидов обсудили надежность международных данных, зелёную экономику и ограничения ВИЭ, роль атомной энергетики, электромобилей и редкоземельных металлов.

Так же был затронут вопросы дефицита пресной воды, динамика уровня Каспия, мусор и раздельный сбор, качество воздуха в Баку и велоинфраструктура и потенциал ИИ для практических экологических решений.