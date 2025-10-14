https://news.day.az/society/1788066.html Эколог рассказал, что помогает сохранить чистый воздух и воду - подкаст "Поговорим?" с Гамидом Гамидовым - ВИДЕО Эколог Анар Мехтиев стал гостем нового выпуска подкаста "Поговорим?" с Гамидом Гамидовым. Как передает Day.Az, в эфире, посвященном теме экологии, он рассказал о влиянии войн и санкций на окружающую среду, выходах США из Парижского соглашения и споре вокруг антропогенного фактора изменения климата.
Эколог Анар Мехтиев стал гостем нового выпуска подкаста "Поговорим?" с Гамидом Гамидовым.
Как передает Day.Az, в эфире, посвященном теме экологии, он рассказал о влиянии войн и санкций на окружающую среду, выходах США из Парижского соглашения и споре вокруг антропогенного фактора изменения климата.
Мехтиев и Гамидов обсудили надежность международных данных, зелёную экономику и ограничения ВИЭ, роль атомной энергетики, электромобилей и редкоземельных металлов.
Так же был затронут вопросы дефицита пресной воды, динамика уровня Каспия, мусор и раздельный сбор, качество воздуха в Баку и велоинфраструктура и потенциал ИИ для практических экологических решений.
