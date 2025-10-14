Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса, которая состоится 17 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в повестку заседания включено 7 вопросов.

1. Законопроект Азербайджанской Республики о ратификации "Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов";

2. Законопроект Азербайджанской Республики о присоединении к "Конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования";

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Законы Азербайджанской Республики "О судах и судьях" и "О Судебно-правовом совете" (первое чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственной службе" (первое чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Законы Азербайджанской Республики "О защите прав потребителей", "Об охране окружающей среды", "О государственной пошлине", "Об аккредитации в области оценки соответствия" и "О стандартизации" (первое чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Положения о военной службе" и "О воинской обязанности и военной службе" (первое чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении" (первое чтение).