В Баку начала работу международная конференция на тему "Взаимодействие судебной власти с другими ветвями власти". Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие проходит в Бакинском конгресс-центре.
В Баку проходит международная конференция по взаимодействию судебной власти с другими ветвями власти
В Баку начала работу международная конференция на тему "Взаимодействие судебной власти с другими ветвями власти".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие проходит в Бакинском конгресс-центре.
В конференции принимают участие председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов, председатель Союза судей Азербайджана Рамиз Рзаев, а также другие местные и иностранные официальные лица.
Отметим, что конференция проводится в рамках Года Конституции и суверенитета.
