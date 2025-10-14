В Баку проходит международная конференция по взаимодействию судебной власти с другими ветвями власти

В Баку начала работу международная конференция на тему "Взаимодействие судебной власти с другими ветвями власти".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие проходит в Бакинском конгресс-центре.

В конференции принимают участие председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов, председатель Союза судей Азербайджана Рамиз Рзаев, а также другие местные и иностранные официальные лица.

Отметим, что конференция проводится в рамках Года Конституции и суверенитета.

