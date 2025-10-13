Президент Трамп - единственный лидер, способный обеспечить мир в нашем регионе.

Об этом заявил Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на двусторонней встрече с Президентом США Дональдом Трампом, который прибыл в Шарм-эш-Шейх для участия в Саммите мира по Газе, сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Мы хотим, чтобы Президент Трамп сыграл большую роль в восстановлении Газы", - сказал он.

Президент Египта отметил, что необходимо обеспечить поступление гуманитарной помощи в Газу.

Абдель Фаттах ас-Сиси поблагодарил Президента США за вклад в достижение соглашения о прекращении огня в Газе.

Отметим, что в Саммите мира по Газе принимают участие около 20 глав государств и правительств. Ожидается, что на саммите состоится официальная церемония подписания соглашения о мире на Ближнем Востоке.