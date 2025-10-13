Килиан Мбаппе назвал поворотный момент в своей карьере

Нападающий "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил, какой момент в карьере стал ключевым для него, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

"Это мой переход в "Монако". Мне было 14 или 15 лет, когда я находился в их академии, все вокруг обо мне только и говорили. Это нечто особенное. Я понимал, что отличаюсь, но в тот момент было сложно сказать, в лучшую или в худшую сторону. В эти годы ты всего лишь ребенок.

В "Монако" я понимал, что могу стать профессионалом высокого уровня. Пребывание там было лучшим вариантом для меня. Сравнение с такими игроками, как Анри, было мне на руку, но я много работал. Я знал, что должен раскрыть свой потенциал", - сказал Мбаппе в интервью для Movistar.