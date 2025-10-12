Ученые сообщили о необычно крупном образовании на Солнце

Ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о появлении на Солнце необычно крупного протуберанца, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На северо-востоке Солнца между тем сформировался какой-то совершенно неадекватного размера протуберанец", - заявили ученые.

По их данным, Солнце пытается выбросить его в космос по частям, однако эти попытки пока не увенчались успехом.

Исследователи отметили, что с высокой вероятностью - около 90% - протуберанец будет выброшен целиком в ближайшие сутки. Ученые также уточнили, что при выбросе массы частицы могут задеть Меркурий, а если протуберанец останется на Солнце еще 3-4 дня, потенциальная угроза может распространиться и на Землю.