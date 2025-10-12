Создатель Windows XP рассказал о тайне ОС

Ветеран Microsoft Дэйв В. Пламмер рассказал о самом известном ключе для активации Windows XP, который попал в руки пиратов. Его слова цитирует издание Tom's Hardware? передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дэйв В. Пламмер считается одним из создателей Windows XP, он также изобрел "Диспетчер задач", ZIP-папки и прочие известные компоненты операционной системы (ОС). В своем X Пламмер раскрыл секрет самого известного ключа активации XP, из-за которого Microsoft, очевидно, не досчиталась прибыли от продажи ОС.

Речь идет о ключе с набором символов FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8. Журналисты издания отметили, что он был известен многим пользователям Windows XP и со временем стал частью сетевого фольклора. Дэйв В. Пламмер рассказал его тайну. Оказывается, ключ был похищен в результате не взлома, а утечки, которую устроили распространители программного обеспечения (ПО) из группировки devils0wn. Причем это произошло за пять недель до релиза Windows XP.

Инженер Microsoft заметил, что каждый ключ генерируют для однократного использования. Однако печально известную комбинацию символов применили для активации сотни или тысячи раз. Из-за того что он был в "белом списке" Microsoft, система принимала его. Спустя какое-то время ключ внесли в "черный список".