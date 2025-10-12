Гороскоп на 12 октября

Сегодня по гороскопу день четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над "i" непременно должны быть расставлены. Во всяком случае, звезды будут активно склонять именно к этому, пробуждая у людей желание добиться определенности по любым вопросам - в том числе и по тем, в которых это в принципе невозможно. Именно поэтому день плохо подходит для творчества, креатива, выяснения отношений и любых других сфер, где нет готовых ответов и "2+2" не всегда равно четырем. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овну следует быть осторожным в общении, особенно с близкими людьми. Звезды гороскопа склоняют его к тому, чтобы действовать с наскока там, где нужен тонкий подход. Кроме того, Овен способен быть критичным по отношению к окружающим, высказывая им свое недовольство. Чтобы не испортить отношения с кем-то из близких, звезды советуют Овну сегодня в разговорах не касаться болезненных и деликатных тем. Решить проблему он все равно не сможет, а вот обострить ее - запросто.

Телец

Сегодня окружающие могут втянуть Тельца в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт. Возможно, Телец даже почувствует, что кто-то питается его эмоциями, энергетически вампирит! Звезды гороскопа советуют ему сегодня в некомфортной ситуации просто уйти в сторону. Лучше для вида согласиться, чем вступить в полемику и потом чувствовать себя выжатым, как лимон. Другими словами, не подставляйте вампирам шею - и вы выбьете у них почву из-под ног.

Близнецы

Сегодня ключом к успеху в гороскопе Близнецов будет решительность! Близнецы могут отважиться на смелый шаг, единственное условие - этот шаг должен быть хорошо продуман, особенно, если речь идет о финансах. Так что если у Близнецов в запасе есть план, для осуществления которого не хватало смелости, то сегодня самое время начать действовать. Хуже, если Близнецы сегодня возьмутся за какое-то дело спонтанно, под влиянием мимолетных желаний или эмоций: внезапные порывы способны толкнуть их на опрометчивый поступок.

Рак

Сегодня Рак и деликатность будут как никогда друг от друга далеки! День наделяет его прямолинейным желанием высказывать все, что Рак считает нужным, окружающим прямо в лицо. Его логика при этом будет проста: я знаю как лучше, мое мнение правильное. Чтобы такое поведение Рака не стало почвой для ссор, звезды гороскопа советуют ему направить свой пыл в какое-нибудь мирное русло. В делах, где окружающие не путаются у Рака под ногами, он способен сегодня совершить невозможное!

Лев

Сегодня Льву не стоит попадаться начальству на глаза - есть вероятность попасть под горячую руку! Впрочем, речь может идти и просто о людях, от которых Лев в чем-то зависит или которые имеют на него влияние: родителях, любимом человеке, друзьях. Звезды гороскопа говорят, что сегодня риск оказаться для кого-то "крайним" для Льва весьма велик. Чтобы день прошел без обидных эксцессов, ему необходимо поставить между собой и окружающими непробиваемый щит из обаяния и чувства юмора.

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве приготовиться к тому, что ей придется отстаивать свои интересы. Речь может идти о судебном разбирательстве, о денежном споре или обвинениях в ее адрес. Между тем, сегодня Деве вряд ли удастся выйти победителем из спорной ситуации и доказать окружающим свою правоту. Даже если на руках у нее железные аргументы, звезды советуют ей подождать. Лучше продемонстрировать свои козыри в другой день, когда у Девы будет больше шансов на победу.

Весы

Даже для Весов настало время действовать! Можно сколько угодно строить планы, однако когда-нибудь их надо претворять в жизнь. Возможно, Весы не могли решиться начать какой-то проект, признаться в своих чувствах, заказать путевку на море или сделать покупку, о которой мечтали. Если так, то сегодня хороший день для того, чтобы волевым решением взять быка за рога. И даже если впереди еще долгий путь, не надо бояться: любая дорога начинается с первого шага.

Скорпион

Сегодня у Скорпиона может появиться возможность что-то исправить. Это может касаться и бытовых вопросов, и рабочих моментов, а может и чего-то более глобального, вроде взаимоотношений с близкими людьми. Конечно, нелегко признаться себе и окружающим в том, что наделал ошибок, но, в конце концов, все люди ошибаются: одни больше, а другие всегда. Признав сегодня свою неправоту в каком-то вопросе, Скорпион не пожалеет - он сбросит со своих плеч немалый груз, а взамен ему откроются новые перспективы.

Стрелец

Сегодня Стрелец может демонстрировать бескомпромиссность, яростно обрушиваясь на тех, кто решится ставить ему палки в колеса или рискнет открыто возразить. Впрочем, не менее яростно Стрелец способен защищать своих друзей или всех несправедливо обиженных. С одной стороны, такой категоричный настрой позволит ему сегодня разбить в пух и прах своих оппонентов, с другой же - к вечеру Стрелец может с удивлением обнаружить, что нажил себе несколько новых врагов или новых друзей.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу не идти окольными путями там, где можно двигаться напрямую. Прямой путь самый короткий, но как часто мы забываем об этом! Сегодня успешная стратегия Козерога проста: никакой хитрости, обмана и попыток что-то скрыть. Во всех сферах жизни - и в дружбе, и в работе, и в любви - Козерогу помогут искренность и честность. Проблемы? Расскажите о них. Хотите чего-то достичь? Заявите об этом. Завтра четко сформулированная цель откроет перед Козерогом новые возможности и новые двери.

Водолей

Сегодня любая мелочь в глазах Водолея способна принять размеры слона! Из-за этого ему будет трудно расставить приоритеты, определившись, какие дела надо делать в первую очередь, а какие можно отложить на потом. Все будет казаться ему одинаково важным. В результате же Водолей сегодня способен хвататься сразу за все и... так ничего и не успеть. Чтобы день не прошел в бессмысленной гонке, звезды гороскопа советуют Водолею вспомнить мудрую мысль: "Счастье человека - где-то между свободой и дисциплиной". Немного дисциплины в мыслях и делах сегодня ему не повредит.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут случайно обидеть кого-то, даже совершенно того не желая. Звезды склоняют их к тому, чтобы сначала говорить, а потом уже думать, к каким последствиям это приведет. Так что под влиянием эмоций Рыбы способны случайно разболтать чужую тайну или высказать собеседнику нелицеприятную правду прямо в лицо. Чтобы не плодить недоразумения, звезды гороскопа советуют сегодня Рыбам выбраться туда, где все танцуют и оглушительно гремит музыка - там им будет не до обличительных разговоров.