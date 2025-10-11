Кыргызстан и Азербайджан строят люксовый отель на Иссык-Куле

На живописном берегу озера Иссык-Куль продолжается строительство современного пятизвездочного отеля с азербайджанскими инвестициями.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой Национальное инвестиционное агентство при Президенте Кыргызской Республики.

8 октября заместитель директора агентства Дамир Бикулов посетил строительную площадку, ознакомился с ходом работ и обсудил дальнейшие этапы реализации проекта. Стороны отметили высокий уровень сотрудничества и подтвердили приверженность завершению строительства в установленные сроки.

Отель возводится на участке площадью 17,2 гектара. Семь этажей здания общей площадью 29 900 квадратных метров будут включать более 120 номеров различных категорий. В инфраструктуру комплекса войдут бассейн, хамам, бары, аквапарк, боулинг и футбольное поле, соответствующие международным стандартам гостеприимства.

Особое внимание в проекте уделяется подготовке местных кадров - обучение сотрудников будет проходить в Азербайджане по международным стандартам обслуживания. На этапе строительства уже создано около 200 рабочих мест.

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на второй квартал 2026 года. После открытия отель станет одним из крупнейших туристических объектов Иссык-Куля, способствуя развитию туризма и повышению инвестиционной привлекательности региона.