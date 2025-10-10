Зангезурский коридор имеет ключевое значение для региона

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев принял участие в работе панели "Черное море - стратегическое партнерство", организованной в рамках прошедшего в Брюсселе форума Global Gateway Forum 2025.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта.

Отмечается, что выступивший на мероприятии министр рассказал о растущей геоэкономической роли Азербайджана в евразийском пространстве, а также о шагах, предпринимаемых для формирования страны в качестве безопасного и быстрого информационного коридора и цифрового моста между Европой и Азией благодаря реализуемым инновационным проектам в сферах транспорта и цифровизации.

Р. Набиев отметил, что достижения в сфере инфраструктуры служат не только национальному, но и региональному устойчивому развитию. Министр подчеркнул, что коридор Баку-Нахчыван-Карс и Зангезурский коридор имеют ключевое значение для формирования устойчивого и гибкого транспортного сообщения в регионе.