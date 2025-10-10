В Душанбе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в формате один на один

10 октября в Душанбе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в формате один на один, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется