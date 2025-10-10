Участники международной конференции посетили массовое захоронение в Агдере

Участники международной конференции "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц" в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам, посетили территорию Агдеринского района, где было обнаружено массовое захоронение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, участникам конференции показали место массового захоронения, расположенное на высоте вблизи села Баллыгая Агдеринского района. Здесь были найдены останки более 10 человек, предположительно азербайджанских военнослужащих.

Было отмечено, что территория во время первой Карабахской войны была боевой позицией. Армянская сторона, нарушив законы войны, не передала тела погибших, которые не были захоронены должным образом.