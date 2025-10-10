Посол Туркменистана о закладке фундамента мечети в Физули

Закладка фундамента мечети в городе Физули имеет важное символическое значение и стала ярким проявлением единства и братства тюркских народов.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на брифинге заявил посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов.

По его словам, церемония закладки мечети, состоявшаяся в рамках 12-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале, стала значимым событием не только для тюркского, но и для всего исламского мира.

"Закладка фундамента мечети в Физули символизирует восстановление принадлежности Карабаха Азербайджанской Республике. Уверен, что в будущем эта мечеть станет символом дружбы и братства тюркских народов", - подчеркнул он.

Дипломат также напомнил, что в церемонии приняли участие Председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и главы других тюркских государств.