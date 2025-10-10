Редкий момент падения астероида на Луну

В редкий момент был запечатлен астероид, падающий днем на Луну.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Поскольку Луна не имеет атмосферы, астероиды не сгорают, как на Земле, они падают на поверхность с невероятной скоростью, оставляя после себя новые кратеры.

Большинство пятен, которые мы видим сегодня на Луне, являются результатом таких жестоких воздействий, которые происходили на протяжении миллиардов лет.

Запечатлеть одного из них - это увидеть, как пишется история Луны.