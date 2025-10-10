В Азербайджане выросли банковские вклады населения

По состоянию на 1 сентября объем вкладов физических лиц в банках Азербайджана составил 15,461 миллиарда манатов.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, объем вкладов увеличился на 4,5 миллиона манатов или 0,03% по сравнению с 1 августа этого года и на 1,3 миллиарда манатов или 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 1 сентября этого года объем вкладов физических лиц в банках в национальной валюте составил 10,495 миллиарда манатов, а в иностранной валюте - 4,965 миллиарда манатов.

Объем вкладов в национальной валюте увеличился на 23,4 миллиона манатов или 0,2% по сравнению с 1 августа этого года и на 1,1 миллиарда манатов или 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В иностранной валюте этот показатель снизился на 18,8 миллиона манатов или 0,4% по сравнению с показателем на 1 августа этого года и вырос на 151,2 миллиона манатов или 3,1% в годовом сравнении.