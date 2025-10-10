https://news.day.az/world/1787015.html Израиль и Египет предложили дать Нобелевскую премию мира Трампу Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично поддержал кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Как передает Day.Az, об этом он написал в соцсети X. "Вручите Нобелевскую премию мира Дональду Трампу, он заслужил", - написал политик.
Израиль и Египет предложили дать Нобелевскую премию мира Трампу
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично поддержал кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Как передает Day.Az, об этом он написал в соцсети X.
"Вручите Нобелевскую премию мира Дональду Трампу, он заслужил", - написал политик.
Эту идею также поддержал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который в телефонном разговоре с Трампом отметил его заслуги в достижении соглашения между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила газета Daily News Egypt.
Имя нового лауреата Нобелевской премии мира станет известно в пятницу.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре