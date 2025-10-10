Израиль и Египет предложили дать Нобелевскую премию мира Трампу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично поддержал кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Как передает Day.Az, об этом он написал в соцсети X.

"Вручите Нобелевскую премию мира Дональду Трампу, он заслужил", - написал политик.

Эту идею также поддержал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который в телефонном разговоре с Трампом отметил его заслуги в достижении соглашения между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила газета Daily News Egypt.

Имя нового лауреата Нобелевской премии мира станет известно в пятницу.