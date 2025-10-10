Азербайджан завершает строительство ключевого участка Зангезурского коридора

Строительство азербайджанской части Зангезурского коридора близится к завершению.

Как сообщает Day.Az, телеканал AZTV опубликовал кадры, показывающие финальный этап работ на участке.

Отметим, что автомобильная дорога Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор), имеет стратегическое значение и внесёт важный вклад в развитие новых экономических, транспортных и коммуникационных связей в регионе.

Проект Зангезурского коридора реализуется в соответствии с современными стандартами и высокими требованиями к качеству. Общая длина дороги составляет 149,9 км, из которых 123,6 км приходятся на основную трассу. Техническая категория дороги - 1B, что обеспечивает безопасное и скоростное движение.

Автомагистраль Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд является частью магистрали Гаджикабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор и играет ключевую роль в соединении других регионов Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой.

Этот проект имеет особое значение не только с точки зрения развития транспортной инфраструктуры, но и как фактор ускорения экономической интеграции, формирования новых торговых маршрутов и укрепления стратегического сотрудничества.

Полный ввод дороги в эксплуатацию в ближайшем будущем откроет для региона новые экономические и геополитические возможности.

Представляем последние вам кадры: