Азербайджан завершает строительство ключевого участка Зангезурского коридора - ВИДЕО
Строительство азербайджанской части Зангезурского коридора близится к завершению.
Как сообщает Day.Az, телеканал AZTV опубликовал кадры, показывающие финальный этап работ на участке.
Отметим, что автомобильная дорога Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор), имеет стратегическое значение и внесёт важный вклад в развитие новых экономических, транспортных и коммуникационных связей в регионе.
Проект Зангезурского коридора реализуется в соответствии с современными стандартами и высокими требованиями к качеству. Общая длина дороги составляет 149,9 км, из которых 123,6 км приходятся на основную трассу. Техническая категория дороги - 1B, что обеспечивает безопасное и скоростное движение.
Автомагистраль Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд является частью магистрали Гаджикабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор и играет ключевую роль в соединении других регионов Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой.
Этот проект имеет особое значение не только с точки зрения развития транспортной инфраструктуры, но и как фактор ускорения экономической интеграции, формирования новых торговых маршрутов и укрепления стратегического сотрудничества.
Полный ввод дороги в эксплуатацию в ближайшем будущем откроет для региона новые экономические и геополитические возможности.
Представляем последние вам кадры:
