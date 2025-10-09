Освобождены двое граждан Азербайджана, задержанных при доставке гуманитарной помощи в Газу

Среди задержанных на борту судна, перевозившего гуманитарную помощь в Газу, вчера были задержаны двое граждан Азербайджана - Парвин Азимов и Орхан Самедзаде.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что они являются членами экипажа судна и работают в Турции.

"Благодаря мерам, предпринятым нашим посольством в Израиле, осуществлено их освобождение и возвращение по их собственному желанию в Турцию", - говорится в сообщении.