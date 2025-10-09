https://news.day.az/politics/1786985.html Освобождены двое граждан Азербайджана, задержанных при доставке гуманитарной помощи в Газу Среди задержанных на борту судна, перевозившего гуманитарную помощь в Газу, вчера были задержаны двое граждан Азербайджана - Парвин Азимов и Орхан Самедзаде. Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана. Отмечается, что они являются членами экипажа судна и работают в Турции.
