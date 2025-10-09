https://news.day.az/officialchronicle/1786953.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в неформальном ужине глав государств СНГ в Душанбе - ФОТО 9 октября главы государств СНГ были приглашены на неформальный ужин в Душанбе. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Президент Ильхам Алиев принимает участие в неформальном ужине глав государств СНГ в Душанбе - ФОТО
9 октября главы государств СНГ были приглашены на неформальный ужин в Душанбе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Новость обновляется
