ИИ научился предсказывать ДТП

Специалисты Университета Джонса Хопкинса (США) создали инструмент искусственного интеллекта (ИИ), способный предсказывать аварии на дорогах.

Как передает Day.Az, исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Команда ученых разработала программу SafeTraffic Copilot, которую научили как анализировать причины дорожно-транспортных происшествий (ДТП), так и точно прогнозировать будущие аварии. По мнению специалистов, ИИ поможет снизить количество ДТП и число пострадавших на американских дорогах.

Используемые исследователями большие языковые модели (LLM) обучали на основе текста, цифровых значений и спутниковых данных. Модель SafeTraffic Copilot способна оценивать как отдельные, так и комбинированные факторы риска. Программа может рассказать, связаны ли те или иные события и предшествующие аварии обстоятельства между собой.

"С ИИ мы можем перейти от грубой, совокупной статистики к точному пониманию причин конкретных столкновений", - заметил автор исследования Хао Ян. SafeTraffic Copilot обучается непрерывно, благодаря чему может учитывать новые обстоятельства. Точность прогнозов ИИ ученые оценили в 70 процентов. "Количество автомобильных аварий в США продолжает расти, несмотря на контрмеры. Это сложные события, на которые влияет множество факторов, таких как погода, схемы движения и поведение водителей", - подытожил Ян.