Садых Мустафаев отметил день рождения со звездами

Исполнитель мейханы и эстрадных песен Садых Мустафаев отметил свой день рождения праздничным концертом под названием "Мы постарели" (Qocaldıq biz) на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии, сообщает Day.Az.

Вечер выдался не просто концертным - это было яркое шоу, пропитанное воспоминаниями, юмором, и неподдельными эмоциями. На одной сцене с именинником блистали звёзды азербайджанской мейханы, эстрады и шансона, превратив этот вечер в музыкальный калейдоскоп. Среди друзей именинника - заслуженный артист Хайям Мустафазаде, Джейхун Бакинский, Вугар Абдулов, Намиг Гасымов, Назим Файтончу, Ильгар Саиль, Айгюн Джахангир, Кямран Насиров, Гусейн Халилов, Балаали Рзаев и другие.

Каждое выступление - словно кадр из музыкального фильма, где воспоминания переплетаются с настоящим, а зал наполняется смехом, аплодисментами и щемящей ноткой ностальгии.

Название концерта "Мы постарели" - прозвучало не как сожаление, а как тёплое признание в любви к жизни, творчеству и друзьям, которые остались рядом на этом долгом музыкальном пути.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.