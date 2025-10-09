Найдены останки почти 800 пропавших без вести после II Карабахской войны

После Второй Карабахской войны, завершившейся в ноябре 2020 года, а точнее с февраля 2021 года, начались интенсивные работы по поиску предполагаемых мест захоронения пропавших без вести лиц, их раскопкам, эксгумации и идентификации обнаруженных останков.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, генерал-полковник Али Нагиев в своем выступлении на международной конференции "Объединение усилий и расширение сотрудничества в решении проблемы пропавших без вести".

Он отметил, что по состоянию на 1 октября 2025 года на освобожденных от оккупации территориях были обнаружены и вывезены останки около 800 пропавших без вести: "В этом контексте с участием представителей следственных органов были идентифицированы и эксгумированы останки 218 человек из 29 массовых захоронений, обнаруженных при раскопках на этих территориях".

Али Нагиев подчеркнул, что в результате масштабных строительных работ, проведенных на указанных территориях, и других принятых неотложных мер, были обнаружены и эксгумированы останки 342 человек.

"Кроме того, были эксгумированы останки 210 человек из могил неизвестных шехидов, погибших в Первой Карабахской войне и захороненных без опознания на 31 кладбище, расположенном в 20 городах и районах республики", - отметил он