Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство прилагает большие усилия для привлечения внимания международного сообщества к проблеме пропавших без вести лиц

Азербайджанское государство прилагает большие усилия для привлечения внимания международного сообщества к проблеме пропавших без вести лиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева участникам международной конференции "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц".

Подчеркнув, что с 2002 года Азербайджан выступает с инициативами принятия на Генеральной Ассамблее ООН резолюций по пропавшим без вести лицам, призывая государства и международные организации к реализации необходимых мер в этом направлении, глава государства добавил в обращении: "Считаю, что ООН должна и дальше наращивать усилия в этой сфере".