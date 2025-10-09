Азербайджанская нефть выросла в цене

В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,21 доллара США, или на 0,3%, составив 70,08 доллара за баррель.

Об этом Day.Az сообщили источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB подорожала на 0,2 доллара, или на 0,3%, и составила 68,44 доллара.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем увеличилась на 1,25 доллара, или на 2,3%, достигнув 55,72 доллара за баррель.

Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем выросла на 1,24 доллара, или на 1,8%, составив 68,33 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.