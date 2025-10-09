МВД провело спецоперацию в Ханкенди

Сотрудники МВД провели очередные оперативные мероприятия по борьбе с незаконным приобретением, хранением и ношением огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в пресс-службе МВД.

Так, у жителя Барды Азера Гахраманова были обнаружены и изъяты 1 автомат АК и 30 патронов, 1 пневматический пистолет.

Установлено, что огнестрельное оружие Гахраманов получил от своего тестя Назима Гасанова 1959 года рождения и деверя Мурада Гасанова 1997 года рождения, которые работали в одном из ресторанов в Ханкенди.

По факту возбуждено уголовное дело.