МВД провело спецоперацию в Ханкенди - есть задержанные
Сотрудники МВД провели очередные оперативные мероприятия по борьбе с незаконным приобретением, хранением и ношением огнестрельного оружия и боеприпасов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в пресс-службе МВД.
Так, у жителя Барды Азера Гахраманова были обнаружены и изъяты 1 автомат АК и 30 патронов, 1 пневматический пистолет.
Установлено, что огнестрельное оружие Гахраманов получил от своего тестя Назима Гасанова 1959 года рождения и деверя Мурада Гасанова 1997 года рождения, которые работали в одном из ресторанов в Ханкенди.
По факту возбуждено уголовное дело.
