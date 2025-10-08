Азербайджан завершил III Игры СНГ со 184 медалями

Завершились соревнования на III Играх СНГ, которые принимал Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, в последний день соревнований по художественной гимнастике в Шеки азербайджанские гимнастки завоевали 6 медалей.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила Игры со 184 медалями. Из них 33 золотые, 56 серебряных и 95 бронзовых. По этому показателю наша страна заняла 2-е место в общем медальном зачете. Первую строчку занимает Россия.

Таким образом, азербайджанские спортсмены добились своего наилучшего результата на Играх СНГ, проводимых с 2021 года. На первых Играх наша страна завоевала 60 медалей (16 золотых, 16 серебряных, 28 бронзовых), а на вторых - 62 медали (10 золотых, 17 серебряных, 35 бронзовых).