ИИ доказал авторство полотна Караваджо

Десятилетний спор о подлинности возможной картины Караваджо "Лютнист" разгорелся с новой силой после того, как искусственный интеллект с вероятностью 85,7 % определил, что она принадлежит итальянскому мастеру эпохи барокко. Мнение разработчиков технологии поддерживают еще несколько экспертов-людей, которые настаивают на пересмотре работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, картина, о которой идет речь, является одной из трех известных версий изображения "Лютниста", известной как версия для бадминтона, потому что первоначально она принадлежала английскому Бадминтон-хаусу. Еще одна неоспоримая версия хранится в Эрмитаже в России, а третья принадлежит коллекции Вильденштейна и была предоставлена в долгосрочную аренду Метрополитену в Нью-Йорке с 1990 по 2013 год.

Оцененная Sotheby's в 1969 году как ничего не стоящая версия для Бадминтон-хауса была продана всего за 750 фунтов стерлингов (тогда около 1750 долларов, согласно историческим обменным курсам). В 2001 году аукционный дом снова продал ее как картину примерно за 71 000 фунтов стерлингов (или 100 000 долларов, согласно историческим обменным курсам).

Британский искусствовед Кловис Уитфилд, купивший эту работу у покойного коллекционера Альфреда Бадера, считает, что ведущие ученые ошибаются, продолжая отвергать эту картину как копию. Уитфилд объяснил, что работа в точности соответствует описанию в биографии Караваджо, написанной Джованни Бальоне в 1642 году. Автор упоминает мельчайшие детали, такие как отражение капель росы на цветах, говорит искусствовед.

Его заявление было отклонено американским искусствоведом Китом Кристиансеном, который возглавлял отдел европейской живописи в Музее Метрополитен, когда там демонстрировалась версия Вильденштейна. В 2007 году Кристиансен сказал Уитфилду, что никому - и уж точно ни одному современному ученому - никогда и в голову не придет, что ваша картина могла быть написана Караваджо.

В то время Кристиансен не мог предположить, что для анализа этой работы может быть использован искусственный интеллект. Анализ версии из Бадминтона-хауса, который с привлечением искусственного интеллекта недавно провела компания Art Recognition, показал, что вероятность авторства Караваджо составляет 85,7 %. ИИ обнаружил, что именно версия Вильденштейна не является "подлинной работой".