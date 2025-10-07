Азербайджан может принять в 2029 году заседания ВБ и МВФ

Азербайджан вошел в шорт-лист претендентов на проведение в 2029 году ежегодного заседания Международного валютного фонда (МВФ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса (AZHAB) заявил первый заместитель министра финансов Анар Керимов.

Он подчеркнул, что в декабре этого года Азербайджан в связи с этим примет оценочную миссию: "Наше сотрудничество с Группой Исламского банка развития, Всемирным банком и Азиатским банком развития расширяется. В следующем году Азербайджан примет ежегодное заседание Исламского банка развития. Это создает значимую возможность для того, чтобы не упускать из виду вопросы халяльной сертификации и исламского финансирования".

Заместитель министра отметил, что "сочетание новшеств и ответственности позволяет нам создавать не только сильные, но и надежные системы".

"Исламское финансирование, халяльный бизнес и разумная фискальная политика - все это нацелено на достижение условий для справедливого, устойчивого и инклюзивного процветания", - сказал А.Керимов.