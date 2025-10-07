Boeing уступил лидерство по выпуску массовых самолётов

Самолет A320 французской авиастроительной компании Airbus стал самым популярным в истории, забрав многолетнее лидерство у Boeing.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

По данным аналитической компании Cirium, суммарные поставки Airbus A320, который начали эксплуатировать с 1988 года, достигли 12 260 единиц.

В результате Boeing 737 потерял лидерство, которое удерживалось несколько десятилетий. 