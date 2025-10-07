https://news.day.az/world/1786343.html Boeing уступил лидерство по выпуску массовых самолётов Самолет A320 французской авиастроительной компании Airbus стал самым популярным в истории, забрав многолетнее лидерство у Boeing. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters. По данным аналитической компании Cirium, суммарные поставки Airbus A320, который начали эксплуатировать с 1988 года, достигли 12 260 единиц.
Boeing уступил лидерство по выпуску массовых самолётов
Самолет A320 французской авиастроительной компании Airbus стал самым популярным в истории, забрав многолетнее лидерство у Boeing.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.
По данным аналитической компании Cirium, суммарные поставки Airbus A320, который начали эксплуатировать с 1988 года, достигли 12 260 единиц.
В результате Boeing 737 потерял лидерство, которое удерживалось несколько десятилетий.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре