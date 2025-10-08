На I этапе в селе Довлетъярлы будет построено 450 частных жилых домов

Работы по восстановлению и реконструкции в селе Довлетъярлы Физулинского района продолжаются полным ходом. Проект охватывает общую площадь 323 гектара и реализуется в два этапа.

Об этом Trend сообщила пресс-секретарь Службы по восстановлению, строительству и управлению в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сараби, передает Day.Az.

По ее словам, первый этап предполагает строительство 450 частных жилых домов на площади 137 гектаров. Дома строятся 2-, 3-, 4- и 5-комнатные. Общая жилая площадь составляет около 40 тысяч квадратных метров.

Параллельно ведется строительство социальной инфраструктуры села. Строятся средняя школа на 360 мест, детский сад на 120 мест, медицинский пункт, а также административное и многофункциональное здания. Кроме того, планируется установить котельную, трансформаторы и другие инженерные сооружения для школ и детских садов.

На первом этапе также прокладываются все основные инженерные коммуникации. В проект уже включено 15,6 км внутренних дорог, 42 км линий электропередачи напряжением 35 кВ, 45 км линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, 74 км линий связи, 15,6 км водопроводных, 17,8 км газопроводных и 12,7 км канализационных систем.

На втором этапе на площади 186 га будет построено 269 частных жилых домов, что доведет общее количество домов в поселке до 719 за два этапа. На этом этапе также планируется строительство таких объектов, как общественные и коммерческие здания, спортивно-оздоровительный комплекс, рынок, фонтан и автосервис. В перспективе на этой территории также будут построены многоквартирные дома и предприятия общественного питания.

Данный проект реализуется в полном соответствии с концепцией современной инфраструктуры Физулинского района, по принципу "умного села", отметила Л.Сараби.