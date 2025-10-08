Изменилась повестка пленарного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

Изменилась повестка пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 10 октября.

Как сообщает Day.Az, количество вопросов, предлагаемых для внесения в повестку заседания, сокращено с 14 до 13.

Так, исключен из повестки проект закона о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об утверждении Внутреннего устава Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".