https://news.day.az/politics/1786672.html Изменилась повестка пленарного заседания Милли Меджлиса Азербайджана Изменилась повестка пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 10 октября. Как сообщает Day.Az, количество вопросов, предлагаемых для внесения в повестку заседания, сокращено с 14 до 13.
Изменилась повестка пленарного заседания Милли Меджлиса Азербайджана
Изменилась повестка пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 10 октября.
Как сообщает Day.Az, количество вопросов, предлагаемых для внесения в повестку заседания, сокращено с 14 до 13.
Так, исключен из повестки проект закона о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об утверждении Внутреннего устава Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре