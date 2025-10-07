В Нью-Йорке 140-летие Узеира Гаджибейли отмечено концертной программой

В Нью-Йорке состоялась концертная программа под названием "Фируза: Музыкальная мозаика", посвященная 140-летнему юбилею выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие прошло при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой. Концерт посетили главы постоянных представительств Азербайджана, Туркменистана, Турции и Казахстана при ООН, дипломаты, а также представители азербайджанской общины.

На вечере выступили известная пианистка, Заслуженная артистка Азербайджана, президент Общества национальной музыки и глобальной культуры Наргиз Алиярова и известная скрипачка Карен Бентли Поллик. Они исполнили произведения таких композиторов, как Узеира Гаджибейли, Кара Караева, Франгиз Ализаде, Лалы Джафаровой, Нури Халмаммедова (Туркменистан), Дилором Амануллаевой (Узбекистан), Нурлана Молдобасанова (Кыргызстан), Арии Торканбури (Иран) и Фазыла Сая (Турция).

Исполненная в программе казахская народная песня "Япырай" вызвала большой интерес у зрителей.

В завершение концерта Н. Алиярова выразила благодарность Госкомитету по работе с диаспорой за оказанную поддержку.

Мероприятие было организовано Обществом национальной музыки и глобальной культуры с целью объединения различных культур посредством музыки. В ходе вечера в Нью-Йорке впервые прозвучали многие музыкальные произведения.