Путешественница пропала без вести на маршруте у океана в США

Путешественница бесследно исчезла на популярном у туристов маршруте в США.

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание SFGate.

По данным источника, 47-летняя жительница Сан-Франциско Саншайн Борхас отправилась в одиночный поход по тропе Бодега-Хед протяженностью 3,2 километра вдоль побережья округа Сонома. Семья туристки сообщила о ее исчезновении около полуночи 2 октября. С тех пор Борхас числится пропавшей без вести.

Шериф Сонома отчитался, что на поиски женщины были направлены береговая охрана, кинологи, беспилотники, морские катера и вертолет. Попытки отыскать пропавшую до сих пор не увенчались успехом. Расследование передано в полицейское управление города Санта-Розы, штат Калифорния.