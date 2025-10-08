В Баку состоялся судебный процесс по делу лиц, обвиняемых в финансировании терроризма
Состоялся судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Хагани Омарова, Анара Саламзаде и Эльчина Азизова, обвиняемых в финансировании терроризма.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Бакинском суде по тяжким преступлениям на судебном процессе под председательством судьи Нигяр Имановой сторона защиты заявила ходатайство.
Адвокат Хагани Омарова попросил прекратить уголовное дело в отношении своего подзащитного.
Суд отклонил ходатайство как необоснованное.
После этого в суде были заслушаны свидетели, а также оглашены показания четырех свидетелей, не присутствовавших на заседании, но проходящих по делу.
Судебный процесс продолжится 28 октября.
Следует отметить, что указанные лица были задержаны в результате операции, проведённой СГБ. Следственным органом установлено, что обвиняемые передавали денежные средства лицам, действующим на территории иностранного государства, в целях поддержки терроризма. Им предъявлено обвинение по статье 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре