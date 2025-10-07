В Telegram стали доступны ретро-игры

В мессенджере Telegram запущен новый бот под названием 3DOTG, который предоставляет пользователям возможность запускать игры, предназначенные для культовой игровой приставки 3DO Interactive Multiplayer.

Как передает Day.Az, информация о начале работы сервиса была опубликована в Telegram-канале "Пятьдесят Четвертый", автор которого реализовал данный проект.

Разработчик сообщил о значительных усилиях, затраченных на настройку конфигураций для каждой игры и подбор различных версий программного обеспечения, необходимых для корректной работы эмулятора. Отмечается, что сам по себе эмулятор 3DO известен своей нестабильностью и наличием ошибок на различных платформах, что объясняется архитектурными особенностями оригинальной консоли.

Новый сервис в Telegram поддерживает запуск на современных мобильных устройствах. В текущей версии пользователям доступно около двадцати пяти игр. Загрузка игр занимает в среднем менее минуты. Предусмотрена поддержка игровых контроллеров, а в десктопной версии Telegram игры могут отображаться на весь экран.

В планах разработчика значатся внедрение функций сохранения прогресса, дальнейшее улучшение системы управления и расширение библиотеки доступных игр.

Для начала игры необходимо воспользоваться ботом, нажав соответствующую кнопку запуска. При этом сообщается, что производительность игр и качество звука могут снижаться, если на устройстве активирован режим энергосбережения.