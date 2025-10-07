https://news.day.az/officialchronicle/1786257.html Президент Ильхам Алиев: Крайне важно, чтобы тюркские государства выступали как единый центр силы Сегодня мир и безопасность являются основными факторами развития любой страны. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
"На фоне современных геополитических вызовов и вызовов безопасности, с которыми сталкивается мир, крайне важно, чтобы тюркские государства, в соответствии с принятой на неформальном саммите в Шуше в прошлом году Карабахской декларацией и темой сегодняшнего саммита - "Региональный мир и безопасность", выступали в качестве единого центра силы", - отметил глава государства.
