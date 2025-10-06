Вниманию водителей! Меняется схема движения на одной из дорог - ВИДЕО
На проспекте Мярдакан изменяется организация дорожного движения.
Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).
Отмечается, что агентством проведен соответствующий анализ с целью повышения уровня безопасности дорожного движения на проспекте Мярдакан.
"В настоящее время транспортные средства, выезжающие с территории аэропорта, движутся по боковой дороге проспекта Мярдакан в обратном направлении и, направляясь к многоуровневой транспортной развязке, сворачивают на улицу Али Исазаде. Это приводит к серьезным проблемам с безопасностью движения и увеличению числа аварийных ситуаций", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для устранения проблемы на боковой дороге проспекта Мярдакан установлены соответствующие дорожные знаки, изменено направление движения, и транспорт перенаправляется к транспортной развязке на соединении с Зыхским шоссе.
