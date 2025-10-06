Меняется схема движения на одной из дорог - ВИДЕО

На проспекте Мярдакан изменяется организация дорожного движения.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Отмечается, что агентством проведен соответствующий анализ с целью повышения уровня безопасности дорожного движения на проспекте Мярдакан.

"В настоящее время транспортные средства, выезжающие с территории аэропорта, движутся по боковой дороге проспекта Мярдакан в обратном направлении и, направляясь к многоуровневой транспортной развязке, сворачивают на улицу Али Исазаде. Это приводит к серьезным проблемам с безопасностью движения и увеличению числа аварийных ситуаций", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для устранения проблемы на боковой дороге проспекта Мярдакан установлены соответствующие дорожные знаки, изменено направление движения, и транспорт перенаправляется к транспортной развязке на соединении с Зыхским шоссе.