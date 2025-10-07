В Египте завершился первый день переговоров по Газе

В египетском городе Шарм-эш-Шейх завершился первый день нового этапа переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал египетский телеканал Al-Qahera Al-Ikhbariya.

По информации телеканала, консультации прошли в позитивной атмосфере и, как ожидается, продолжатся 7 октября. Дополнительная информация по итогам первого дня переговоров пока не предоставляется.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что диалог в Шарм-эш-Шейхе проходит очень хорошо.