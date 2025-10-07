https://news.day.az/world/1786122.html В Египте завершился первый день переговоров по Газе В египетском городе Шарм-эш-Шейх завершился первый день нового этапа переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал египетский телеканал Al-Qahera Al-Ikhbariya. По информации телеканала, консультации прошли в позитивной атмосфере и, как ожидается, продолжатся 7 октября.
В Египте завершился первый день переговоров по Газе
В египетском городе Шарм-эш-Шейх завершился первый день нового этапа переговоров о прекращении огня в секторе Газа.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал египетский телеканал Al-Qahera Al-Ikhbariya.
По информации телеканала, консультации прошли в позитивной атмосфере и, как ожидается, продолжатся 7 октября. Дополнительная информация по итогам первого дня переговоров пока не предоставляется.
Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что диалог в Шарм-эш-Шейхе проходит очень хорошо.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре