В этой стране открыли цифровые полицейские участки в соцсетях

Шведская полиция запустила шесть так называемых цифровых полицейских участков в социальных сетях, чтобы усилить своё присутствие в интернете и наладить контакт с гражданами.

Как сообщает Day.Az, онлайн-станции работают в определённые часы, а пользователи могут напрямую обращаться к полицейским через Facebook Messenger или Instagram.

Граждане также могут получить помощь в подаче заявлений о преступлениях - от жалоб на превышение скорости до сообщений о незаконном употреблении наркотиков и других ситуациях, вызывающих ощущение небезопасности.

По словам руководителя онлайн-станции, охватывающую территорию местности Кунгсхольмен возле Стокгольма, Олы Окессона, полиция должна быть там, где происходят вербовка в банды, звучат угрозы, фиксируются факты мошенничества и другие правонарушения. Группа Kungsholmen уже насчитывает около 32 тыс.участников.

В первую неделю особое внимание уделялось предотвращению вовлечения молодёжи в криминальные группы.

"Это наш приоритет, ведь речь идёт о предупреждении тяжких преступлений и вовлечении подростков в насилие и криминал", - подчёркивает Окессон.

На замечание о том, что молодёжь чаще пользуется TikTok и Snapchat, чем Facebook и Instagram, он ответил, что рассчитывают достучаться до них косвенно - через родителей, информируя их о тревожных сигналах, на которые стоит обратить внимание.

В ближайшее время внимание будет сосредоточено на борьбе с интернет-мошенничеством и насилием в семье.

Хотя многие граждане приветствуют инициативу, другие выражают опасения, что цифровое присутствие полиции может создать ощущение слежки и привести к самоцензуре.

Подобные онлайн-патрули действуют и в других районах Стокгольма, а также в других частях страны.