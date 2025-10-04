Митингующие в Тбилиси ворвались во двор резиденции президента

Митингующие в Тбилиси ворвались во двор резиденции президента Грузии, пробив железные заграждения.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Спецназ применил против них перцовый спрей, сообщает телеканал Пирвели.

Представляем вашему вниманию данное видео: