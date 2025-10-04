https://news.day.az/world/1785635.html Митингующие в Тбилиси ворвались во двор резиденции президента - ВИДЕО Митингующие в Тбилиси ворвались во двор резиденции президента Грузии, пробив железные заграждения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Спецназ применил против них перцовый спрей, сообщает телеканал Пирвели. Представляем вашему вниманию данное видео:
Митингующие в Тбилиси ворвались во двор резиденции президента Грузии, пробив железные заграждения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Спецназ применил против них перцовый спрей, сообщает телеканал Пирвели.
Представляем вашему вниманию данное видео:
