Масштабный блэкаут на Британских островах

Почти 250 тыс. зданий в Великобритании и Ирландии остались без электричества из-за прохождения шторма "Эми" через Британские острова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом 4 октября сообщает телеканал Sky News.

"Около 184 тыс. домов, ферм и предприятий по всей Ирландии остались без электричества. В Северной Ирландии, по данным NIE Networks, обесточено 50 тыс. объектов", - говорится в материале.

По информации издания, над восстановлением подачи электроэнергии работает компания Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN).