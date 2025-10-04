https://news.day.az/world/1785614.html Масштабный блэкаут на Британских островах Почти 250 тыс. зданий в Великобритании и Ирландии остались без электричества из-за прохождения шторма "Эми" через Британские острова. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом 4 октября сообщает телеканал Sky News. "Около 184 тыс. домов, ферм и предприятий по всей Ирландии остались без электричества.
Почти 250 тыс. зданий в Великобритании и Ирландии остались без электричества из-за прохождения шторма "Эми" через Британские острова.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом 4 октября сообщает телеканал Sky News.
"Около 184 тыс. домов, ферм и предприятий по всей Ирландии остались без электричества. В Северной Ирландии, по данным NIE Networks, обесточено 50 тыс. объектов", - говорится в материале.
По информации издания, над восстановлением подачи электроэнергии работает компания Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN).
