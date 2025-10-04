https://news.day.az/culture/1785670.html Госпитализирован народный артист Азербайджана Госпитализирован директор Шушинского Государственного музыкально-драматического театра, заслуженный артист Ядигар Мурадов. Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил его сын Яшар Мурадов.
Госпитализирован директор Шушинского Государственного музыкально-драматического театра, заслуженный артист Ядигар Мурадов.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил его сын Яшар Мурадов.
Сообщается, что в настоящее время он проходит лечение в отделении реанимации Центральной клинической больницы и находится в тяжелом состоянии. "Сегодня вечером он был госпитализирован с высоким давлением, сейчас находится в реанимации", - сказал Яшар Мурадов.
